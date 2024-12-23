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Сысолятина Агрипина Михайловна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Сысолятина Агрипина Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
242-р
Роль персоны
Мать
Дата события
29.09.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
08.10.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 38
Полная запись МК
Счёт родившихся: 237 жен
Урожд. - Сысолятина Пелагея Созонтовна
Отец - Сысолятин Созонт Георгиевич, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Сысолятина Агрипина Михайловна (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Георгиевна Сысолятина, крестьянская дочь девица (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Терентий Романович Чарушин, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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