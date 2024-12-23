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Семён Федотович Федотов

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Семён Федотович Федотов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
239-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.10.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
05.10.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 37
Полная запись МК
Счёт родившихся: 234 жен
Урожд. - Фёдорова Домника Семеновна
Отец - Фёдоров Семен Фёдорович, крестьянин (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Фёдорова Акулина Николаевна (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Пелагея Ивановна Кислая, крестьянская жена (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Семён Федотович Федотов, крестьянин (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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