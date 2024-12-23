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Воронко Николай Фёдорович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Воронко Николай Фёдорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
238-р
Роль персоны
Отец
Дата события
30.09.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
отставной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
04.10.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 37
Полная запись МК
Счёт родившихся: 233 муж
Урожд. - Воронко Степан Николаевич
Отец - Воронко Николай Фёдорович, отставной рядовой (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Воронко Мария Степановна (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Гавриловна Жойдик, солдатская жена (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Семён Степанович Жойдик, отставной унтер-офицер (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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