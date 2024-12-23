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Коломейц Устинья Максимовна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Коломейц Устинья Максимовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
237-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.10.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
01.10.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 37
Полная запись МК
Счёт родившихся: 232 жен
Урожд. - Коломейц Устинья Максимовна
Отец - Коломейц Максим Ульянович, крестьянин (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Коломейц Зиновия Семёновна (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Семёновна Шипотько, крестьянская дочь девица (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Прокопий Саввич Коротенко, крестьянин (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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