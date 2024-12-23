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Сергеенко Ананий Сергеевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Сергеенко Ананий Сергеевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
236-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
30.09.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
01.10.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 37
Полная запись МК
Счёт родившихся: 231 муж
Урожд. - Сергеенко Ананий Сергеевич
Отец - Сергеенко Сергей Якимович, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Сергеенко Евгения Лукьяновна (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Домника Павловна Тищева, крестьянская дочь девица (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Самуил Фёдорович Ильюшенко, запасной рядовой (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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