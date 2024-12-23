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Вера Анатольевна Ерлексова

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Вера Анатольевна Ерлексова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
234-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.09.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
священническая вдова
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
26.09.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 37
Полная запись МК
Счёт родившихся: 229 жен
Урожд. - Соломина Капитолина Степановна
Отец - Соломин Степан Григорьевич, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Соломина Мария Игнатьевна (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Вера Анатольевна Ерлексова, священническая вдова (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Филипп Терентьевич Перменев, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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