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Степан Якимович Макаренков

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Степан Якимович Макаренков
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
233-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.09.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
запасной ефрейтор
Нас. пункт приписки
д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
24.09.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 37
Полная запись МК
Счёт родившихся: 228 жен
Урожд. - Коршунова Фёкла Онисимовна
Отец - Коршунов Онисим Кузьмич, крестьянин (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Коршунова Евдокия Тарасовна (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Екатерина Елисеевна Слеменкова, крестьянская жена (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Степан Якимович Макаренков, запасной ефрейтор (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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