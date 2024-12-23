Шинкевич Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШинкевич Евдокия Петровна

Шинкевич Евдокия Петровна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Шинкевич Евдокия Петровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
232-р
Роль персоны
Мать
Дата события
17.09.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
24.09.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 36
Полная запись МК
Счёт родившихся: 227 муж
Урожд. - Шинкевич Михаил Петрович
Отец - Шинкевич Петр Александрович, крестьянин (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Шинкевич Евдокия Петровна (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Алексей Иванович Лопатик, крестьянин (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ксения Семёновна Гололобова, крестьянская жена (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.