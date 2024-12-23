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Фёкла Минична Голубовская

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Фёкла Минична Голубовская
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
231-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.09.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
24.09.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 36
Полная запись МК
Счёт родившихся: 226 муж
Урожд. - Копылов Михаил Георгиевич
Отец - Копылов Георгий Амосович, отставной рядовой (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Копылова Наталья Васильевна (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Константин Иванович Прынцев, крестьянин (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Фёкла Минична Голубовская, крестьянская жена (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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