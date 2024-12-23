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Пётр Пантелеймонович Мотовилов

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Пётр Пантелеймонович Мотовилов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
230-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.09.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
24.09.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 36
Полная запись МК
Счёт родившихся: 225 жен
Урожд. - Емельянова Фёкла Михайловна
Отец - Емельянов Михаил Аверкиевич, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Емельянова Агрипина Яковлевна (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Лукия Иосифовна Смертина, солдатская жена (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Пётр Пантелеймонович Мотовилов, запасной рядовой (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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