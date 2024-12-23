Сорокина София Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина София Демидовна

Сорокина София Демидовна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Сорокина София Демидовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
228-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.09.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
18.09.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 36
Полная запись МК
Счёт родившихся: 223 жен
Урожд. - Сорокина София Демидовна
Отец - Сорокин Демид Гаврилович, крестьянин (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Сорокина Ефимия Якимовна (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Домника Якимовна Политыкина, крестьянская жена (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Трофим Иванович Шлеменков, крестьянин (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.