Анна Никитична Дорожкина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Никитична Дорожкина

Анна Никитична Дорожкина

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Анна Никитична Дорожкина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
227-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.09.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
17.09.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 36
Полная запись МК
Счёт родившихся: 222 жен
Урожд. - Антипова Вера Яковлевна
Отец - Антипов Яков Антипович, крестьянин (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Антипова Анна Сильверстовна (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Александр Васильевич Кислый, крестьянин (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Никитична Дорожкина, крестьянская дочь девица (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.