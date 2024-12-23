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Анастасия Иларионовна Макаренкова

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Анастасия Иларионовна Макаренкова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
226-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.09.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
14.09.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 36
Полная запись МК
Счёт родившихся: 221 муж
Урожд. - Суворов Дмитрий Тимофеевич
Отец - Суворов Тимофей Яковлевич, крестьянин (п. Мало-Юлтурайский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Суворова Анастасия Игнатьевна (п. Мало-Юлтурайский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анастасия Иларионовна Макаренкова, крестьянская жена (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ульян Карпович Гонак, крестьянин (п. Мало-Юлтурайский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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