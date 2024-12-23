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Мария Мартиновна Синицкая

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Мария Мартиновна Синицкая
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
223-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.09.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
солдатская жена
Нас. пункт приписки
д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
10.09.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 35
Полная запись МК
Счёт родившихся: 218 жен
Урожд. - Синицкая Анна Тимофеевна
Отец - Синицкий Тимофей Евстафьевич, запасной рядовой (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Синицкая Евгения Алексеевна (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Мартиновна Синицкая, солдатская жена (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Онисим Фёдорович Матюхин, крестьянин (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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