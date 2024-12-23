Синицкая Анна Тимофеевна
Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
- ФИО
- Синицкая Анна Тимофеевна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 223-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 06.09.1900
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Тобольская
- Уезд прихода
- Тарский
- Место прихода
- Кейзес
- Нас. пункт приписки
- д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
- Дата крещения
- 10.09.1900
- Священнослужители
- священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
- Архивный код
- ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 35
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 218 жен
Урожд. - Синицкая Анна Тимофеевна
Отец - Синицкий Тимофей Евстафьевич, запасной рядовой (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Синицкая Евгения Алексеевна (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Мартиновна Синицкая, солдатская жена (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Онисим Фёдорович Матюхин, крестьянин (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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- Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска
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