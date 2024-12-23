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Татьяна Никифоровна Гонак

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Татьяна Никифоровна Гонак
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
221-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.09.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
08.09.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 35
Полная запись МК
Счёт родившихся: 216 муж
Урожд. - Купалов Иван Якимович
Отец - Купалов Яким Филиппович, крестьянин (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Купалова Агрипина Евдокимовна (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Татьяна Никифоровна Гонак, крестьянская жена (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Филипп Евдокимович Долженков, крестьянин (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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