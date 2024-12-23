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Алексей Алексеевич Перменев

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Алексей Алексеевич Перменев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
218-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.08.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
30.08.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 35
Полная запись МК
Счёт родившихся: 213 жен
Урожд. - Перменева Марфа Афанасиевна
Отец - Перменев Афанасий Петрович, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Перменева Наталья Фёдоровна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Алексей Алексеевич Перменев, крестьянский сын (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Наталья Петровна Перменева, крестьянская дочь девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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