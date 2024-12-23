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Феодосия Варлаамовна Ильина

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Феодосия Варлаамовна Ильина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
217-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.08.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
29.08.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 34
Полная запись МК
Счёт родившихся: 212 муж
Урожд. - Ильин Александр Иванович
Отец - Ильин Иван Варлаамович, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ильина Ксения Васильевна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василий Лукьянович Рыбаков, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Феодосия Варлаамовна Ильина, крестьянская дочь девица (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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