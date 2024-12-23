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Подыминогин Наум Минеевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Подыминогин Наум Минеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
216-р
Роль персоны
Отец
Дата события
27.08.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
28.08.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 34
Полная запись МК
Счёт родившихся: 211 муж
Урожд. - Подыминогин Иван Наумович
Отец - Подыминогин Наум Минеевич, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Подыминогина Параскева Павловна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Екатенина Васильевна Подыминогина, крестьянская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Трофим Григорьевич Сатюков, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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