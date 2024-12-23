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Арбузов Владимир Матвеевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Арбузов Владимир Матвеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
215-р
Роль персоны
Отец
Дата события
17.08.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
священник
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
20.08.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 34
Полная запись МК
Счёт родившихся: 210 жен
Урожд. - Арбузова Анна Владимировна
Отец - Арбузов Владимир Матвеевич, священник (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Арбузова Варвара Александровна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Яковлевна Арбузова, псаломническая жена (с. Арбузово, Владимирский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Фома Капацинокий, священник (с. Седельниково, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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