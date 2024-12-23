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Дорожкина Александра Лаврентьевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Дорожкина Александра Лаврентьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
213-р
Роль персоны
Мать
Дата события
14.08.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
20.08.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 34
Полная запись МК
Счёт родившихся: 208 жен
Урожд. - Дорожкина Наталья Николаевна
Отец - Дорожкин Николай Никитич, крестьянин (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Дорожкина Александра Лаврентьевна (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Варвара ПарфеньевнаКлимчикова, крестьянская жена (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Семён Фёдорович Хотько, крестьянин (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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