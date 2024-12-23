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Микун Степан Филимонович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Микун Степан Филимонович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
212-р
Роль персоны
Отец
Дата события
16.08.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
20.08.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 34
Полная запись МК
Счёт родившихся: 207 муж
Урожд. - Микун Макарий Степанович
Отец - Микун Степан Филимонович, крестьянин (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Микун Татьяна Петровна (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Алексей Георгиевич Жуков, крестьянин (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Фёкла Филимоновна Микун, солдатская дочь девица (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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