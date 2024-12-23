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Мария Евмениевна Алажкова

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Мария Евмениевна Алажкова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
210-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.08.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
20.08.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 33
Полная запись МК
Счёт родившихся: 205 жен
Урожд. - Михалева Ульяна Феодосиевна
Отец - Михалев Феодосий Тимофеевич, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Михалева Евдокия Павловна (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Антонович Рык, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Евмениевна Алажкова, крестьянская жена (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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