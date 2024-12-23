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Савиных Нестор Андреевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Савиных Нестор Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
209-р
Роль персоны
Отец
Дата события
19.08.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Орловка, Киштовской вол., Каинский у., Томская губ.
Дата крещения
20.08.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 33
Полная запись МК
Счёт родившихся: 204 муж
Урожд. - Савиных Филипп Несторович
Отец - Савиных Нестор Андреевич, крестьянин (д. Орловка, Киштовской вол., Каинский у., Томская губ.)
Мать - Савиных Акулина Кононовна (д. Орловка, Киштовской вол., Каинский у., Томская губ.)
Воспр. - Иван Иванович Иванов, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Матрона Ивановна Тиунова, крестьянская дочь девица (д. Орловка, Киштовской вол., Каинский у., Томская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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