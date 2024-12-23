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Шубин Матвей Тихонович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Шубин Матвей Тихонович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
207-р
Роль персоны
Отец
Дата события
17.08.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
отставной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
18.08.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 33
Полная запись МК
Счёт родившихся: 202 муж
Урожд. - Шубин Андрей Матвеевич
Отец - Шубин Матвей Тихонович, отставной рядовой (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Шубина Стефанида Савельевна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Агрипина Филипповна Перменева, крестьянская дочь девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Каллистрат Савельевич Михайлов, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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