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Несторенко Петр Кононович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Несторенко Петр Кононович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
206-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.08.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
16.08.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 33
Полная запись МК
Счёт родившихся: 201 жен
Урожд. - Несторенко Васса Петровна
Отец - Несторенко Петр Кононович, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Несторенко Александра Павловна (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Григорий Ипполитович Серобаба, солдатский сын (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Павловна Плужникова, крестьянская дочь девица (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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