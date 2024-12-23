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Малышева Марина Амвросиевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Малышева Марина Амвросиевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
205-р
Роль персоны
Мать
Дата события
14.08.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
15.08.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 33
Полная запись МК
Счёт родившихся: 200 муж
Урожд. - Малышев Феодосий Федорович
Отец - Малышев Федор Васильевич, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Малышева Марина Амвросиевна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Агафья Афанасьевна Койкова, крестьянская жена (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Алексей Николаевич Шубин, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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