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Козельская Ульяна Александровна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Козельская Ульяна Александровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
202-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.08.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
15.08.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 32
Полная запись МК
Счёт родившихся: 197 жен
Урожд. - Козельская Ульяна Александровна
Отец - Козельский Александр Николаевич, крестьянин (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Козельская Мария Ивановна (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Ивановна Роговая, крестьянская жена (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Филиппович Томаленков, запасной рядовой (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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