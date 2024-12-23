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Гордей Саввич Сёмо

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Гордей Саввич Сёмо
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
201-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.08.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
15.08.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 32
Полная запись МК
Счёт родившихся: 196 муж
Урожд. - Павленко Феодосий Даниилович
Отец - Павленко Даниил Романович, запасной рядовой (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Павленко София Сильверстовна (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Гордей Саввич Сёмо, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Демидовна Подопригора, крестьянская дочь девица (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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