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Игнатий Кузьмич Колесанов

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Игнатий Кузьмич Колесанов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
199-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.08.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
мещанин
Нас. пункт приписки
г. Тара, Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
10.08.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 32
Полная запись МК
Счёт родившихся: 194 жен
Урожд. - Панфилова Мария
Мать - Панфилова Агрипина Хрисанфовна, крестьянская дочь девица (д. Черкасовская, Писанурская вол., Котельнический у., Вятская губ.)
Воспр. - Игнатий Кузьмич Колесанов, мещанин (г. Тара, Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ирина Афанасьевна Шеромова, солдатская жена (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Примечание: незаконнорожденная.
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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