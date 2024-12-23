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Борисенко Мария Григорьевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Борисенко Мария Григорьевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
198-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.08.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
09.08.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 32
Полная запись МК
Счёт родившихся: 193 жен
Урожд. - Борисенко Мария Григорьевна
Отец - Борисенко Григорий Ефимович, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Борисенко Мария Дмитриевна (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Домника Филимоновна Сергеенко, крестьянская жена (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Сергей Якимович Сергеенко, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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