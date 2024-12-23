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Долгополова Дарья Андреевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Долгополова Дарья Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
197-р
Роль персоны
Мать
Дата события
04.08.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Еранка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
06.08.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 32
Полная запись МК
Счёт родившихся: 192 жен
Урожд. - Долгополова Евдокия Григорьевна
Отец - Долгополов Григорий Васильевич, крестьянин (д. Еранка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Долгополова Дарья Андреевна (д. Еранка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Елена Ивановна Милютина, солдатская жена (д. Еранка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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