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Яровиков Семен Гаврилович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Яровиков Семен Гаврилович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
196-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.08.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
06.08.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 32
Полная запись МК
Счёт родившихся: 191 жен
Урожд. - Яровикова Евдокия Семеновна
Отец - Яровиков Семен Гаврилович, запасной рядовой (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Яровикова Соломония Васильевна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Агафья Семёновна Яровикова, солдатская дочь девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василий Андреевич Койков, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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