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Елена Ивановна Бурковская

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Елена Ивановна Бурковская
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
194-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.08.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
06.08.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 31
Полная запись МК
Счёт родившихся: 189 муж
Урожд. - Вишняков Василий Иванович
Отец - Вишняков Иван Дмитриевич, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Вишнякова Елизавета Ивановна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Елена Ивановна Бурковская, крестьянская вдова (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Фёдор Васильевич Бурчанинов, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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