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Параскева Фёдоровна Кислицина

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Параскева Фёдоровна Кислицина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
192-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
31.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 31
Полная запись МК
Счёт родившихся: 187 жен
Урожд. - Чаркова Евдокия Яковлевна
Отец - Чарков Яков Георгиевич, крестьянин (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Чаркова Марфа Амвросиевна (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Дмитрий Игнатьевич Мулин, крестьянин (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Параскева Фёдоровна Кислицина, крестьянская дочь девица (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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