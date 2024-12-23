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Яровиков Николай Андреевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Яровиков Николай Андреевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
191-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
30.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 31
Полная запись МК
Счёт родившихся: 186 муж
Урожд. - Яровиков Николай Андреевич
Отец - Яровиков Андрей Дмитриевич, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Яровикова Домника Андреевна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ефросинья Климентовна Христолюбова, крестьянская дочь девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Константин Никонович Метелев, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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