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Охапкина Евдокия Семёновна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Охапкина Евдокия Семёновна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
190-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
30.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 31
Полная запись МК
Счёт родившихся: 185 жен
Урожд. - Охапкина Евдокия Семёновна
Отец - Охапкин Семён Петрович, запасной рядовой (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Охапкина Анастасия Евграфовна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Наталья Степановна Кобылкина, крестьянская дочь девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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