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Коротенко Гаврил Савельевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Коротенко Гаврил Савельевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
189-р
Роль персоны
Отец
Дата события
28.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
30.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 31
Полная запись МК
Счёт родившихся: 184 жен
Урожд. - Коротенко Евдокия Гавриловна
Отец - Коротенко Гаврил Савельевич, крестьянин (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Коротенко Ирина Максимовна (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Елизавета Ивановна Кондюкова, крестьянская дочь девица (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Кодратий Авксентьевич Серобаба, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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