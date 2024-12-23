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Игнатий Михайлович Челпанов

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Игнатий Михайлович Челпанов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
188-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
30.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 30
Полная запись МК
Счёт родившихся: 183 муж
Урожд. - Питиримов Николай Петрович
Отец - Питиримов Петр Павлович, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Питиримова Александра Флоровна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Васса Антоновна Казакова, крестьянская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Игнатий Михайлович Челпанов, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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