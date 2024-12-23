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Хохлова Евдокия Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Хохлова Евдокия Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
187-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
30.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 30
Полная запись МК
Счёт родившихся: 182 жен
Урожд. - Хохлова Евдокия Ивановна
Отец - Хохлов Иван Елисеевич, крестьянин (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Хохлова Агафья Петровна (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Варвара Григорьевна Купцева, солдатская жена (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Георгий Тихонович Рожков, крестьянин (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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