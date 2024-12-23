Иван Петрович Ярохин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Петрович Ярохин

Иван Петрович Ярохин

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Иван Петрович Ярохин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
186-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
30.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 30
Полная запись МК
Счёт родившихся: 181 жен
Урожд. - Азарова Евдокия Никитична
Отец - Азаров Никита Михайлович, крестьянин (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Азарова Матрона Киринеевна (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Петрович Ярохин, крестьянин (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Наталья Ефимовна Беляева, солдатская жена (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.