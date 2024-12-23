Рядовая Ульяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРядовая Ульяна Константиновна

Рядовая Ульяна Константиновна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Рядовая Ульяна Константиновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
184-р
Роль персоны
Мать
Дата события
23.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
24.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 30
Полная запись МК
Счёт родившихся: 179 муж
Урожд. - Рядовой Борис Онисимович
Отец - Рядовой Онисим Григорьевич, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Рядовая Ульяна Константиновна (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Наум Константинович Грицина, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Татьяна Терентьевна Грицина, крестьянская дочь девица (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.