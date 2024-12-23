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Белоножкин Фома Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Белоножкин Фома Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
183-р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Сухимка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
23.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 30
Полная запись МК
Счёт родившихся: 178 муж
Урожд. - Белоножкин Борис Фомич
Отец - Белоножкин Фома Иванович, крестьянин (д. Сухимка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Белоножкина Мария Яковлевна (д. Сухимка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Александра Ивановна Белоножкина, крестьянская дочь девица (д. Сухимка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Илья Яковлевич Леопа, крестьянин (д. Сухимка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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