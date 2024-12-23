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Иосиф Яковлевич Охапкин

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Иосиф Яковлевич Охапкин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
182-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
23.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 30
Полная запись МК
Счёт родившихся: 177 муж
Урожд. - Шубин Борис Александрович
Отец - Шубин Александр Данилович, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Шубина Параскева Алексеевна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иосиф Яковлевич Охапкин, крестьянский сын (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Матрона Григорьевна Махнева, крестьянская жена (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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