Шулепова Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШулепова Мария Константиновна

Шулепова Мария Константиновна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Шулепова Мария Константиновна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
178-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
23.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 29
Полная запись МК
Счёт родившихся: 173 жен
Урожд. - Шулепова Мария Константиновна
Отец - Шулепов Константин Лукьянович, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Шулепова Матрона Семёновна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Марина Ивановна Мартынова, солдатская дочь девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Михаил Емельянович Мохов, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.