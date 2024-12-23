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Иван Никитич Кутко

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Иван Никитич Кутко
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
177-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Сухимка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
23.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 29
Полная запись МК
Счёт родившихся: 172 жен
Урожд. - Бопкова Мария Несторовна
Отец - Бопков Нестор Онуфриевич, отставной рядовой (д. Денисовка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Бопкова Анна Адамовна (д. Денисовка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Никитич Кутко, крестьянский сын (д. Сухимка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Ивановна Васёха, крестьянская жена (д. Сухимка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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