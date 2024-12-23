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Смычков Григорий Никифорович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Смычков Григорий Никифорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
176-р
Роль персоны
Отец
Дата события
20.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
20.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 29
Полная запись МК
Счёт родившихся: 171 муж
Урожд. - Смычков Илья Григорьевич
Отец - Смычков Григорий Никифорович, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Смычкова Мария ? (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Парвскева Афанасьевна Балашенко, крестьянская жена (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Пётр Никифорович Ярощенко, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Не написано отчество матери.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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