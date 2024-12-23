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Барановский Иван Степанович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Барановский Иван Степанович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
173-р
Роль персоны
Отец
Дата события
19.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
20.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 28
Полная запись МК
Счёт родившихся: 167 муж
Урожд. - Барановский Илья Иванович
Отец - Барановский Иван Степанович, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Барановская Матрона Ванифатиевна (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анастасия Степановна Пашко, солдатская жена (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Михаил Игнатьевич Захаревич, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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