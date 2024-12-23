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Лавренко Мария Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Лавренко Мария Васильевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
172-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
20.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 28
Полная запись МК
Счёт родившихся: 166 жен
Урожд. - Лавренко Мария Васильевна
Отец - Лавренко Василий Георгиевич, крестьянин (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Лавренко Александра Александровна (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Варвара Васильевна Гусаренкова, крестьянская дочь девица (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Кузьма Александрович Новиков, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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