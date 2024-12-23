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Феодоренко Наталья Ананьевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Феодоренко Наталья Ананьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
170-р
Роль персоны
Мать
Дата события
16.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
19.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 28
Полная запись МК
Счёт родившихся: 164 муж
Урожд. - Феодоренко Илья Исаакович
Отец - Феодоренко Исаак Севостьянович, крестьянин (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Феодоренко Наталья Ананьевна (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ефимия Ермолаевна Купалова, крестьянская жена (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Филипп Феодосьевич Кукса, крестьянин (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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